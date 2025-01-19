Стало известно о провалах в памяти у телеведущего Юрия Николаева

13 января поклонники известного телеведущего Юрия Николаева узнали о его госпитализации. Причиной ее стал неприятный инцидент: Юрий Александрович, которому недавно исполнилось 76 лет, упал и сломал бедренную кость.
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