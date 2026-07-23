Прокуратура выявила дефекты дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов

Виновному назначен штраф, устранение недостатков контролирует прокуратура.Прокуратура Клепиковского района совместно с сотрудниками дорожного надзора провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.
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