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Рязанские новости

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Прокуратура выявила дефекты дороги Москва-Егорьевск-Тума-Касимов

Виновному назначен штраф, устранение недостатков контролирует прокуратура.Прокуратура Клепиковского района совместно с сотрудниками дорожного надзора провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

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