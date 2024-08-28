В Челябинске на юбилее симфонического оркестра выступит его новый дирижер Рубин

Пятилетие Государственного симфонического оркестра Челябинской области отметят 29 августа. В честь торжества в концертном зале имени Прокофьева исполнят музыку великих композиторов — Рахманинова и Чайковского, а руководить музыкантами будет новый главный дирижер — Андрей Рубин, сообщили 28 августа в пресс-службе правительства региона.