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Генерал НАТО подстрекает бандеровцев: Мы дали вам огромные средства – не прекращайте удары по России, сохраняйте темп!

Генерал НАТО подстрекает бандеровцев: Мы дали вам огромные средства – не прекращайте удары по России, сохраняйте темп!

BRUSSELS, BELGIUM MAY 14: Admiral Giuseppe Cavo Dragone, Chair of the NATO Military Committee, speaks during a press conference after the NATO Chiefs of Defense meeting at NATO Headquarters in Brussels, Belgium on May 14, 2025.

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