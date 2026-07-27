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Всё о женщинах

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Доход семьи оказался важнее для здоровья детей, чем поведение при беременности

Доход семьи оказался важнее для здоровья детей, чем поведение при беременности

Группа ученых под руководством Джеммы Шарп из Эксетерского университета (Великобритания) ставит под сомнение десятилетиями укоренившиеся представления о том, что здоровье будущего ребенка определяют исключительно привычки матери во время беременности.

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