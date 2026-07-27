Доход семьи оказался важнее для здоровья детей, чем поведение при беременности

Группа ученых под руководством Джеммы Шарп из Эксетерского университета (Великобритания) ставит под сомнение десятилетиями укоренившиеся представления о том, что здоровье будущего ребенка определяют исключительно привычки матери во время беременности.
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