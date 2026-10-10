Vance Casts Doubt On Firing Squad Execution, Balks At Hegseth's Live Stream Plan Vice President JD Vance seemed less enthusiastic and more ambivalent compared to other top officials in the US administration when asked about War Secretary Pete Hegseth's announcement that the Pentagon will livestream the firing squad execution of Fort Hood killer Nidal Hasan.
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