Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Мощно! Как люди переделывают убитые кухни в хрущевках

Мощно! Как люди переделывают убитые кухни в хрущевках

Сложно найти русского человека, который никогда в жизни не бывал бы в хрущевках. Низкие потолки, узкие прихожие, маленькие кухни, легендарное окно между кухней и ванной комнатой.

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Комментарии
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Людмила Редько
Ничего плохого в хрущевках нет, для одного-двух человек вполне комфортное жилье. Автор прав - хрущевки как правило расположены в человеческих районах, в зеленых дворах. Я тоже живу в хрущевке и тоже делала капитальный ремонт, стены не сносила, но получилось очень уютно, летом с удовольствием пью чай на балконе с видом на пруд и зелень. Это вам не человейник.
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