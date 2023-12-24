Мощно! Как люди переделывают убитые кухни в хрущевках

Людмила Редько

Ничего плохого в хрущевках нет, для одного-двух человек вполне комфортное жилье. Автор прав - хрущевки как правило расположены в человеческих районах, в зеленых дворах. Я тоже живу в хрущевке и тоже делала капитальный ремонт, стены не сносила, но получилось очень уютно, летом с удовольствием пью чай на балконе с видом на пруд и зелень. Это вам не человейник.