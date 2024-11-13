Сикорский заявил, что первые леди в Польше должны иметь еврейские корни

Кандидат в президенты Польши, глава министерства иностранных дел страны Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN заявил, что его супруга на посту первой леди страны смогла бы помочь улучшить отношения с Соединенными Штатами.
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