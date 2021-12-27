В Кремле приступили к подготовке президентских выборов 2024 года

На заседаниях было решено, что к выборам президента нужно готовиться заранее, а не за год. В качестве базового варианта отрабатывается выдвижение Владимира Путина, хотя он официально не объявил о своем намерении баллотироваться на еще один срок.
На заседаниях было решено, что к выборам президента нужно готовиться заранее, а не за год. В качестве базового варианта отрабатывается выдвижение Владимира Путина, хотя он официально не объявил о своем намерении баллотироваться на еще один срок.
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