В ХМАО обустраивают зимники и ледовые переправы

В Югре до 25 декабря обустроят более двух тысяч зимников ледовых переправ. Зимние дороги появятся в Ханты-Мансийском, Кондинском, Октябрьском, Березовском, Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах, сообщает региональный оперативный штаб.