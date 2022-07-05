ВК Пресс

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Дорджиев
    Да врут они, хотят поднять цены и нажиться на покупателя. Что бы создать дефицит вывезут картофель в поле. В прошлом ...Кто-то врет и точ...
  • Олег Гуменников
    Ну пендосня, ну и идиоты. Они же не вояки! На что надеялись? Что армия РФ будет ждать когда они пообедают и по полдни...Иностранные наемн...
  • Владимир
    Да что то картофель по цене с яблоками из за границы одинаково стоит  , значить и картофель из за границы.Кто-то врет и точ...

Небо под замком: ограничение работы аэропортов на Кубани продлили еще на неделю

Небо под замком: ограничение работы аэропортов на Кубани продлили еще на неделю

Так, режим временного ограничения полетов продлили до 12 июля. Самолеты не курсируют в одиннадцать аэропортов, которые находятся в Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Симферополе, Ростове-на-Дону, Курске, Белгороде, Брянске, Липецке и Воронеже.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх