Французы обрадовались отказу ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Читатели французского издания Le Figaro поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского с «посланием мира» перед финалом чемпионата мира по футболу.
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