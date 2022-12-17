Поболтаем

52 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Французы обрадовались отказу ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Французы обрадовались отказу ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Читатели французского издания Le Figaro поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского с «посланием мира» перед финалом чемпионата мира по футболу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх