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  • Eduard
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В Госдепе прокомментировали уход Нуланд с поста

В Госдепе прокомментировали уход Нуланд с поста

REUTERS/Gleb Garanich Госдеп прокомментировал предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря США по политическим вопросам якобы связан с расследованием ее деятельности на Украине в период с 2014 по 2022 год.

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