Назначен новый начальник отдела полиции по Азнакаевскому району РТ

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС Замминистра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Азнакаевскому району нового руководителя – подполковника полиции Радика Шарафиева.
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