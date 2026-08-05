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Татар-информ

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Назначен новый начальник отдела полиции по Азнакаевскому району РТ

Назначен новый начальник отдела полиции по Азнакаевскому району РТ

Фото: © канал МВД по РТ в МАКС Замминистра внутренних дел по Республике Татарстан Алексей Завгороднев представил личному составу ОМВД России по Азнакаевскому району нового руководителя – подполковника полиции Радика Шарафиева.

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