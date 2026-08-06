Генсек ООН осудил удары ВСУ по регионам России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки вооруженных сил Украины по регионам России. Об этом заявил заместитель постоянного представителя главы всемирной организации Фархан Хак на брифинге 6 августа.
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