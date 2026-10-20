- Зимой ты поехал на свои первые сборы с «Зенитом». Какие были впечатления от первых тренировок? - вопрос 19-летнему атакующему полузащитнику «Зенита» Андрею Касаджикову, проводящему сезон в аренде в «Оренбурге».