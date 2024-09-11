Как московские предприниматели помогают военнослужащим в зоне СВО

Предприниматели из Москвы активно собирают гуманитарную помощь для бойцов, находящихся в зоне СВО. Бизнес передает продукты, которые могут долго храниться, печенье, варенье, мыло, зубные щетки и многое другое.
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