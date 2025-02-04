«‎Я не собирался быть воином, приключения сами нашли меня»: Эпичный трейлер к релизу Kingdom Come: Deliverance IIKingdom Come: Deliverance II приглашает игроков следовать по пути потери, мести и славы, а настрой должен задать опубликованный разработчиками эпический ролик.