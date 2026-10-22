Чем это грозит. Согласно сообщению The Wall Street Journal (WSJ) от 21 октября, на фоне длительной морской блокады со стороны США "плавучие хранилища" иранской нефти в азиатских водах (так называемый "теневой флот") к середине октября полностью опустошены.
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