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Члены ЦИК России обсудили с сенаторами итоги проведения единого дня голосования в сентябре 2024 года

25 ноября 2024 года в Совете Федерации состоялось совещание по вопросу взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и верхней палаты Федерального Собрания по итогам проведения единого дня голосования 2024 года.

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