Члены ЦИК России обсудили с сенаторами итоги проведения единого дня голосования в сентябре 2024 года

25 ноября 2024 года в Совете Федерации состоялось совещание по вопросу взаимодействия Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и верхней палаты Федерального Собрания по итогам проведения единого дня голосования 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии