История и археология: Как слово «зараза» из комплимента стало ругательством, и Каких девушек так называли

Подумать только, слово “зараза”, которое сейчас вызывает лишь неприятные ассоциации, когда-то было настоящим комплиментом! Представьте себе: несколько веков назад девушкам нравилось, когда их так называли.
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