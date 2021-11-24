В Бурятии подростки поучаствовали в игре «Давай поприветствуем друг друга»

Полицейские ОП № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ в рамках оперативно-профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» посетили детей, проживающих в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.
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