В Бурятии подростки поучаствовали в игре «Давай поприветствуем друг друга»

Полицейские ОП № 1 Управления МВД России по г. Улан-Удэ в рамках оперативно-профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» посетили детей, проживающих в республиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.