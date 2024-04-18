Минобороны сообщило о сбитых силами ПВО 46 воздушных целях в трех регионах

За минувшую ночь системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями: всего уничтожено 46 воздушных целей, среди которых беспилотные летательные аппараты (БПЛА), снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire, ракеты «Точка-У» и воздушные шары, сообщает 18 апреля Министерство обороны РФ.