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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Протас может сыграть за «Вашингтон» в 3-м матче серии с «Монреалем». Форвард не играет с 5 апреля из-за травмы

«Кэпиталс» ведут в серии Кубка Стэнли со счетом 2-0. «Его участие в сегодняшней игре возможно», – сказал тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

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