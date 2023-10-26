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Кэри Маллиган и Брэдли Купер переживают любовь и предательство в трейлере «Маэстро»

Кэри Маллиган и Брэдли Купер переживают любовь и предательство в трейлере «Маэстро»

Трейлер фильма «Маэстро» Брэдли Купера представил 25 октября 2023 года Netflix. InterMedia напоминает, что картина рассказывает сложную 30-летнюю историю отношений бродвейского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (Купер) и его жены Фелиции Монтеалегре Кон Бернштейн (Кэри Маллиган).

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