Кэри Маллиган и Брэдли Купер переживают любовь и предательство в трейлере «Маэстро»

Трейлер фильма «Маэстро» Брэдли Купера представил 25 октября 2023 года Netflix. InterMedia напоминает, что картина рассказывает сложную 30-летнюю историю отношений бродвейского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (Купер) и его жены Фелиции Монтеалегре Кон Бернштейн (Кэри Маллиган).
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