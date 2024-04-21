Соединенные Штаты ждет на Украине столь же унизительное поражение, как во Вьетнаме. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Захарова: США ждет на Украине столь же унизительное поражение, как во Вьетнаме
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Liudmila Kosteley
Парижский мирный договор (1815) Парижский мирный договор 1815 года — мирный договор между участниками седьмой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией) и Францией, в которой вторично была восстановлена власть Бурбонов. Представителями Франции были сперва Талейран, потом Ришельё, России — Разумовский и Каподистрия, Пруссии — Гарденберг и Гумбольдт, Австрии — Меттерних и Виссенбург, Англии — Р. С. Каслри и Веллингтон.
Ответить
5 час.
Liudmila Kosteley
Так что ГОСПОДА , ПЛАТИТЕ РОССИИ " бабки", которые ВЫ в США и сейчас УКРАЛИ. А по мимо этого ДОГОВОРЫ с РФ от 1997 года, со странами Варшавского ДОГОВОРА, которые путём ВОРОВСТВА отжимали НЕПРИКОСНОВЕННУЮ, частную СОБСТВЕННОСТЬ. Да и сами США, в 2013г. отжали ДВА ПОСОЛЬСТВА РФ и до сих пор не вернули. Когда закончится СВО (ПУТИН и ВОЛОДИН) как обещали займутся КОНТРОЛЕМ ВСЕХ ДОГОВОРОВ начиная с 90-х годов. А вот если бы, раньше (вам писали) начали ТРЯСТИ ЕВРОПУ и США, то они СЕЙЧАС НЕ СВОРОВАЛИ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ. https://www.youtube.com/watch?v=QD8meUP6iGw
"Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе...." wmv
YouTube
Ответить
5 час.
Liudmila Kosteley
Думаю, что ЭТО ВОРОВСТВО в США Активов (может и в Европе) ОТУЧИТ кое-кого ХРАНИТЬ у ВОРОВ свою собственность.В РФ можно хоть посудиться, а МЕЖДУНАРОДНЫЕ СУДЫ, будут стоять за своих воров. Наглядный пример ООН, то что делают США и ЕВРОПА, они не могут определить, всё валят на РОССИЮ!
Ответить
4 час.
Свежие комментарии