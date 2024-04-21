Захарова: США ждет на Украине столь же унизительное поражение, как во Вьетнаме

Парижский мирный договор (1815) Парижский мирный договор 1815 года — мирный договор между участниками седьмой антифранцузской коалиции (Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией) и Францией, в которой вторично была восстановлена власть Бурбонов. Представителями Франции были сперва Талейран, потом Ришельё, России — Разумовский и Каподистрия, Пруссии — Гарденберг и Гумбольдт, Австрии — Меттерних и Виссенбург, Англии — Р. С. Каслри и Веллингтон.

Liudmila Kosteley

Так что ГОСПОДА , ПЛАТИТЕ РОССИИ " бабки", которые ВЫ в США и сейчас УКРАЛИ. А по мимо этого ДОГОВОРЫ с РФ от 1997 года, со странами Варшавского ДОГОВОРА, которые путём ВОРОВСТВА отжимали НЕПРИКОСНОВЕННУЮ, частную СОБСТВЕННОСТЬ. Да и сами США, в 2013г. отжали ДВА ПОСОЛЬСТВА РФ и до сих пор не вернули. Когда закончится СВО (ПУТИН и ВОЛОДИН) как обещали займутся КОНТРОЛЕМ ВСЕХ ДОГОВОРОВ начиная с 90-х годов. А вот если бы, раньше (вам писали) начали ТРЯСТИ ЕВРОПУ и США, то они СЕЙЧАС НЕ СВОРОВАЛИ РОССИЙСКИЕ АКТИВЫ. https://www.youtube.com/watch?v=QD8meUP6iGw