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Царьград

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Экс-аналитик ЦРУ заявил об усилении атак России на Украину

Экс-аналитик ЦРУ заявил об усилении атак России на Украину

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Россия усилила атаки на объекты, связанные с украинской армией.

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