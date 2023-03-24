Бывший морпех США в отставке Скотт Риттер, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что решение Вашингтона выступить против китайского мирного плана по Украине, приведет к новым чудовищным жертвам со стороны украинского народа.
Бывший морпех США в отставке Скотт Риттер, дал интервью YouTube-каналу Judging Freedom и сообщил о том, что решение Вашингтона выступить против китайского мирного плана по Украине, приведет к новым чудовищным жертвам со стороны украинского народа.
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