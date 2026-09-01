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МОСИНФОРМ

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Свыше 32 тыс. человек приняли участие в марафоне финансовой грамотности

Свыше 32 тыс. человек приняли участие в марафоне финансовой грамотности

Ежегодный марафон финансовой грамотности завершился в павильоне «Заповедное посольство» парка «Зарядье».

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