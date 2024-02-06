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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Царьград Фото: globallookpress.com Чёрный парень записал ролик, где на русском языке, в особо эмоциональных местах матерясь, высказал всё, что думает о жалобах русских на то, что живут они бедно.

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Комментарии
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Ирина52
Только у одной семьи может быть ТРИ машины, а у двух - НИ ОДНОЙ. Да и наши власти  ухитряются  НЕСКОЛЬКО ЛЕТ после официальной регистрации ПРОДАЖИ МАШИНЫ сохранять в системе адреса и продавца ,и покупателя, и с ОБОИХ налог требовать...Так с моей знакомой было. Пришлось ШЕСТЬ ЛЕТ доказывать, что у ней машины нет и налог незаконен.И это при том, что ПОКУПАТЕЛЬ на ЭТУ машину налог исправно платил. А у другой моей знакомой машину 10 лет назад угнали - и с концами. Но добиться снятия с регистрации и отбиться от налога до СИХ ПОР не удалось. Так что Вы эти цифры можете не цитировать.  При такой системе регистрации машин ИМ ГРОШ ЦЕНА.Да и какой процент из этих машин составляют таксопарки - в этой статистике указано? Какой процент - СЛУЖЕБНЫЕ МАШИНЫ? Их тоже следует вычесть, так как у чиновников оказывается как минимум ДВЕ МАШИНЫ - одна служебная, другая - личная. А то и ТРИ- машина супруги. ЭТА треть населения НЕ БЕДСТВУЕТ. Но те, кто в самом деле работает, НИЩИЕ.
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5 час.
М
Мария
Не о том речь. Я говорю о нытье. Они в жутком положении по сравнению с нами. Но не ругают свою страну. И правильно делают. У нас же ноют по любому поводу. Это глупо. Равносильно, что выйти на улицу и орать: &quot;моя мама дура! Отец идиот!&quot;......
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4 час.
Владимир Алтайцев
тут всё  не так просто. Я  сторожем работал  в тубдиспансере, так  оклад  был  всего 5  тысяч, но  на руки получал  от  12  до  14  тысяч.Так что, и тут  возможно  будут премии, добавки. А если  это  на руки, то это, конечно, издевательство над людьми.
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3 час.

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