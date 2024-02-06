Чёрный парень обматерил русских жалобщиков: "Я не понимаю!" И с ним сложно не согласиться

Ирина52

Только у одной семьи может быть ТРИ машины, а у двух - НИ ОДНОЙ. Да и наши власти ухитряются НЕСКОЛЬКО ЛЕТ после официальной регистрации ПРОДАЖИ МАШИНЫ сохранять в системе адреса и продавца ,и покупателя, и с ОБОИХ налог требовать...Так с моей знакомой было. Пришлось ШЕСТЬ ЛЕТ доказывать, что у ней машины нет и налог незаконен.И это при том, что ПОКУПАТЕЛЬ на ЭТУ машину налог исправно платил. А у другой моей знакомой машину 10 лет назад угнали - и с концами. Но добиться снятия с регистрации и отбиться от налога до СИХ ПОР не удалось. Так что Вы эти цифры можете не цитировать. При такой системе регистрации машин ИМ ГРОШ ЦЕНА.Да и какой процент из этих машин составляют таксопарки - в этой статистике указано? Какой процент - СЛУЖЕБНЫЕ МАШИНЫ? Их тоже следует вычесть, так как у чиновников оказывается как минимум ДВЕ МАШИНЫ - одна служебная, другая - личная. А то и ТРИ- машина супруги. ЭТА треть населения НЕ БЕДСТВУЕТ. Но те, кто в самом деле работает, НИЩИЕ.