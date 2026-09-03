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Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу

Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу

Жители украинских сёл, которые мало зарабатывают или вообще не работают, должны быть мобилизованы в первую очередь, считает офицер запрещённого в России террористического формирования "Азов"* Ростислав Низицкий.

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