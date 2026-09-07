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Акции Spire Healthcare взлетели на новостях о поглощении консорциумом инвесторов за £1,03 млрд

Акции Spire Healthcare взлетели на новостях о поглощении консорциумом инвесторов за £1,03 млрд

Котировки акций британского оператора частных клиник Spire Healthcare выросли более чем на 3%, достигнув 245,5 пенса — годового максимума на Лондонской фондовой бирже.

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