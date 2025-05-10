Научные экспедиции РФ и Вьетнама получили данные о ряде опасных инфекций

В ходе научных изысканий и 27 экспедиций, проведенных российскими и вьетнамскими специалистами за последние два года, были собраны данные о возбудителях новых, возвращающихся и заболеваний, имеющих важное социальное значение, сообщает Роспотребнадзор.
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