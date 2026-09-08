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Мировое обозрение

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Песков ответил на инициативу Норвегии по безопасности на море

Песков ответил на инициативу Норвегии по безопасности на море

Москва не просто не отвергла предложение Осло о диалоге, а фактически дала понять: двери для переговоров открыты.

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