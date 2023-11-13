МЧС: Большинство прибывших эвакуационным рейсом Каир-Москва разместят в ПВР в Волоколамске

Большинство россиян из сектора Газа, прибывших на эвакуационном рейсе из Каира в Москву, будут размещены в временном поселении в Волоколамске, сообщил заместитель главы МЧС РФ Алексей Серко агентству РИА Новости.
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