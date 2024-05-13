Накануне, 12 мая, информационное пространство разорвали новости о решении российского лидера Владимира Путина отправить в отставку министра обороны Сергея Шойгу.
В России и за рубежом отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Оленевод пойдет разводить оленей в тайгу.
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14 час.
SI
Sergey Ivanov
Нашей обороной уже руководил торгаш- мебельщик. Потом- спасатель. А сейчас- экономист. Что, неужто и в самом деле оскудела земля Русская? Не нашлось ни одного военного- профессионала? Или управлять русским министерством обороны не сложнее, чем торговать табуретками? А вот выбор экономиста наводит на определенные размышления. В военной науке он вряд ли что- то смыслит. А вот как окончательно разворовать нашу оборонку- вполне!
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12 час.
АС
Александр Сысоев
Руководить армией и руководить оборонной промышленностью не одно и то же.
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12 час.
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