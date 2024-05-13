В России и за рубежом отреагировали на уход Шойгу с поста министра обороны

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Sergey Ivanov

Нашей обороной уже руководил торгаш- мебельщик. Потом- спасатель. А сейчас- экономист. Что, неужто и в самом деле оскудела земля Русская? Не нашлось ни одного военного- профессионала? Или управлять русским министерством обороны не сложнее, чем торговать табуретками? А вот выбор экономиста наводит на определенные размышления. В военной науке он вряд ли что- то смыслит. А вот как окончательно разворовать нашу оборонку- вполне!