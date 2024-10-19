Александр Осипов: Чтобы путешествовать, нужно иметь талант

Заслуженный путешественник России Александр Осипов вместе с напарником Виктором Котельниковым на прошлой неделе завершили велопробег по местам космической славы Тамбовской области, посвящённый 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина.
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