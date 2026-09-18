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Рекордсмены сцены и экрана: 8 советских актёров с уникальным творческим долголетием

Рекордсмены сцены и экрана: 8 советских актёров с уникальным творческим долголетием

Успех в кинематографе и театре часто оказывается коротким: яркая популярность одного десятилетия может смениться полным забвением в следующем.

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