Как ни странно, у нас по-прежнему продолжается эта дискуссия. По-прежнему значительное число людей пишут мне как убеждённому стороннику СВО с гневом и проклятиями: «Предатель!! Ты поддерживаешь братоубийственную бойню между славянами!! Неужели ты не видишь, что нас стравили евреи?!!» Конечно, вижу.
Ещё раз о том, как «евреи стравили славян друг с другом»
Комментарии
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demyr150648
Действительно, какая жалость. Ю.Б. - хасидский выкормыш, помнишь, что ВВП про сортир вещал?
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1 час.
d
demyr150648
Их ведь не гнали, а вытесняли в благоприятные для проживания места. Валека Новодворская, шавка сионистская, жаловалась публично, что они - "вечно гонимые". Так не на пустом месте: за дело гнали. Вот не было бы у нас евреев, мы бы лучше жили? Или без них никак? Мне один сионист сказал, самодовольно эдак, что они - соль любой нации. Я согласен, но он не договорил, что эта соль - смертельный яд для любой нации! Вот и делайте вывод: революция и кровь гоев - звезда иуды.
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1 час.
Юрий Астахов
Любимое занятие дебилов - поиски виновных вне себя...Горбачев с Ельциным, пилоты, угнавшие к врагу юоевые машины - все евреи?
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32 мин.
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