СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 026 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Недогреева
    За что учетелям эта головная боль? Наши дети за 2 года до поступления в школу готовятся в детских садах и дома. А эти...МИГРАНТЫ СОВЕТУЮТ...
  • Юрий Астахов
    Любимое занятие дебилов - поиски виновных  вне себя...Горбачев с Ельциным, пилоты, угнавшие к врагу юоевые машины - в...Ещё раз о том, ка...
  • Vladimir Zharkov
    В данном случае, Сатана - одна! И это - пани Юлия!Мать Навального* ...

Ещё раз о том, как «евреи стравили славян друг с другом»

Ещё раз о том, как «евреи стравили славян друг с другом»

Как ни странно, у нас по-прежнему продолжается эта дискуссия. По-прежнему значительное число людей пишут мне как убеждённому стороннику СВО с гневом и проклятиями: «Предатель!! Ты поддерживаешь братоубийственную бойню между славянами!! Неужели ты не видишь, что нас стравили евреи?!!» Конечно, вижу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
demyr150648
Действительно, какая жалость.  Ю.Б. - хасидский выкормыш, помнишь, что ВВП про сортир вещал?
Ответить
1 час.
d
demyr150648
Их ведь не гнали, а вытесняли в благоприятные для проживания места. Валека Новодворская, шавка сионистская, жаловалась публично, что они - &quot;вечно гонимые&quot;. Так не на пустом месте: за дело гнали. Вот не было бы у нас евреев, мы бы лучше жили? Или без них никак? Мне один сионист сказал, самодовольно эдак, что они - соль любой нации. Я согласен, но он не договорил, что эта соль - смертельный яд для любой нации! Вот и делайте вывод: революция и кровь  гоев - звезда иуды.
Ответить
1 час.
Юрий Астахов
Любимое занятие дебилов - поиски виновных  вне себя...Горбачев с Ельциным, пилоты, угнавшие к врагу юоевые машины - все евреи?
Ответить
32 мин.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору