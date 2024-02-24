Ещё раз о том, как «евреи стравили славян друг с другом»

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demyr150648

Их ведь не гнали, а вытесняли в благоприятные для проживания места. Валека Новодворская, шавка сионистская, жаловалась публично, что они - "вечно гонимые". Так не на пустом месте: за дело гнали. Вот не было бы у нас евреев, мы бы лучше жили? Или без них никак? Мне один сионист сказал, самодовольно эдак, что они - соль любой нации. Я согласен, но он не договорил, что эта соль - смертельный яд для любой нации! Вот и делайте вывод: революция и кровь гоев - звезда иуды.