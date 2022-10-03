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Welt: внутри ФРГ разгорелся скандал после слов министра здравоохранения о Путине и Украине

Welt: внутри ФРГ разгорелся скандал после слов министра здравоохранения о Путине и Украине

Заявление немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии колоссальной эскалации конфликта с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, спровоцировало скандал, сообщили журналисты Welt.

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