Welt: внутри ФРГ разгорелся скандал после слов министра здравоохранения о Путине и Украине

Заявление немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии колоссальной эскалации конфликта с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, спровоцировало скандал, сообщили журналисты Welt.
Заявление немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха о том, что Германия находится в состоянии колоссальной эскалации конфликта с президентом России Владимиром Путиным из-за Украины, спровоцировало скандал, сообщили журналисты Welt.
Свежие комментарии