Ученые поняли, как ядерные отходы превращать в электричество

Исследователи из Университета Огайо предложили оригинальный метод утилизации радиоактивных отходов, который позволит создать долговечный источник энергии, сообщает Научно-деловой портал «Атомная энергия 2.
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