Продолжпни вспоминать лучшие пластинки первого полугодия , выпуск 1 здесь , Christine and the Queens - ''Paranoïa, Angels, True Love' Чтобы прослушать трогательную трехактную поп-оперу Кристины (Christine) и The Queens Paranoïa, Angels, True Love, требуется 97 минут, но вам понадобятся месяцы, чтобы полностью ее понять.