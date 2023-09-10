После того, как в Мариуполе китайская оперная певица Ван Фан спела «Катюшу», Киев потребовал от Пекина объяснений «Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», - заявил представитель МИД Украины.
Манечка величия
Комментарии
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ФС
Фарид Сабиров
Тогда по ихнему хохблядскому мнению , с каким хреном они вякали на Китай по поводу тайВАНЯ ????? Когда на их мнение в Мире плевать Всем. Даже америкашкам. Вот здесь видимо только для поколеблять пространство
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6 час.
Андрей Васильченко
Для китайцев Украина оторвана от России, как Тайвань оторван от Китая.
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5 час.
ВераВерная
Пластинку смените, по всем темам накидали уже)))
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5 час.
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