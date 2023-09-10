Манечка величия

ФС

Фарид Сабиров

Тогда по ихнему хохблядскому мнению , с каким хреном они вякали на Китай по поводу тайВАНЯ ????? Когда на их мнение в Мире плевать Всем. Даже америкашкам. Вот здесь видимо только для поколеблять пространство