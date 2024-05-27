Ошибки в финансовой политике Анкары привели к росту инфляции в 70%

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил журналистам в кулуарах конференции "Ведомостей", что планирует предметно обсудить вариант повышения ключевой процентной ставки на своем июньском заседании.
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