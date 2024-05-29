Турист из Гонконга депортирован с Тайваня за контрабанду мясных продуктов

Туризм является одним из важнейших секторов экономики во многих странах мира. Однако, несмотря на все преимущества, он также связан со множеством правил и ограничений, которые необходимо соблюдать при посещении других государств.
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