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Способны ли ВСУ сделать из Курской АЭС "второй Чернобыль"?

Способны ли ВСУ сделать из Курской АЭС "второй Чернобыль"?

Непрекрающийся поток информации со стороны наших официальных лиц о подготовке ВСУ теракта на Курской и Запорожской АЭС заставила многих заадаться вопросом - а что может произойти в результате какого-то страшного удара со стороны Украины? Насколько эти две АЭС могут стать "вторым Чернобылем"? Мария Захарова заявила, что Украина уже даже приступила к выполнению своего плана по организации теракта на АЭС.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Они добиваются применения Россией ТЯО и это будет правильно!
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13 час.
Руслан Белов
Сырский с говнюком придумали, как убить в Курской области всех захистников Украины, чтобы спокойно порешать дела с Путиным.
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12 час.
Людмила Свириденко
А сами ВСУ от удара ЯО куда побегут? А те страны, которые рядом? Им куда бечь? Или они думают, что вся ядерная пыль как зависнет над Россией, так и будет висеть из года в год? В школе физику надо учить, а не море ложками копать.
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12 час.

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