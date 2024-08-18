Способны ли ВСУ сделать из Курской АЭС "второй Чернобыль"?

Людмила Свириденко

А сами ВСУ от удара ЯО куда побегут? А те страны, которые рядом? Им куда бечь? Или они думают, что вся ядерная пыль как зависнет над Россией, так и будет висеть из года в год? В школе физику надо учить, а не море ложками копать.