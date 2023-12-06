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Петербургским застройщикам не стали запрещать снос домов с признаками памятников

Петербургским застройщикам не стали запрещать снос домов с признаками памятников

Петербургские депутаты в окончательном третьем чтении приняли законопроект, который в будущем запретит сносить зданий, у которых есть признаки памятников.

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Комментарии
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А
Александр
Скоро и признаков Питера не останется. Эти пришлые безродные всё видят только сквозь червонцы. Хоть бы путинскую подворотню оставили.
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19 час.

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