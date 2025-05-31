"Нальмэс" выступил на концерте, посвященном 95-летнему юбилею великого Исхака Машбаша

Поздравить юбиляра прибыли Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, вице-президент Республики Абхазия Беслан Бигвава, экс-Президент Республики Абхазия Аслан Бжания, директор Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Бородавка, первый Президент Республики Адыгея Аслан Джаримов, Государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов, член Российской академии естественных наук Рамазан Абдулатипов, делегации из разных регионов России и из-за рубежа, сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Российской федерации, депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, члены Кабинета Министров Республики Адыгея, руководители федеральных и республиканских служб, главы муниципальных образований, представители высших и средних учебных заведений, интеллигенции, правоохранительных органов, политических партий и общественных организаций, духовенства, средств массовой информации.