В Конгрессе США одобрили законопроект о санкциях против МУС

В США подготовили законопроект о введении санкций в отношении МУС (Международного уголовного суда). В частности, санкции налагаются за рассмотрение дел в отношении самих Штатов и их союзников и выражаются в виде отказа в выдаче виз и заморозке активов и сделок с недвижимостью в США.