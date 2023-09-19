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Уже готов долгожданный закон о мигрантах

Уже готов долгожданный закон о мигрантах

"Нарушил? Миллион или в тюрьму" На выходе "драконий" закон о понаехавших. Мало не покажется. Условия посуровеют на порядок.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Кто едет к нам. 30-ти и 40 летние, так у них давно мозги промыты и о каком знании русского языка может идти речь? Так называемые «оседлые», что промышляли  на рынках в лихих 90-х, те еще изучали в школах русский язык и то кое как. В данный момент вся эта ШУШЕРА торгашей и «тянет» в Россию свой  кишлак особей , что ни бе, ни ме, не кухарку по нашему. Свой бакшиш  проклятый род торгашей и менял имеют , со своих сородичей с 2-я классами образования, что составами везут сюда. Подкармливают «наших» продажных тварей, тех, что гражданство Российское раздает, на право и на лево. Придет время и чурка тот, что купил у продажной СУКИ гражданство, поимеет во все щели сына его или дочь!
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1 час.
Светлана
Вы сами с ошибками пишите!
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51 мин.
Tyman Ros
Большая часть мигрантов работают некачественно. И все это знают. Поэтому работать могут только те, кто умеет профессионально работать, а не строить дома, которые разваливаются.
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44 мин.

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