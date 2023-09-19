Уже готов долгожданный закон о мигрантах

Сергей Кандауров

Кто едет к нам. 30-ти и 40 летние, так у них давно мозги промыты и о каком знании русского языка может идти речь? Так называемые «оседлые», что промышляли на рынках в лихих 90-х, те еще изучали в школах русский язык и то кое как. В данный момент вся эта ШУШЕРА торгашей и «тянет» в Россию свой кишлак особей , что ни бе, ни ме, не кухарку по нашему. Свой бакшиш проклятый род торгашей и менял имеют , со своих сородичей с 2-я классами образования, что составами везут сюда. Подкармливают «наших» продажных тварей, тех, что гражданство Российское раздает, на право и на лево. Придет время и чурка тот, что купил у продажной СУКИ гражданство, поимеет во все щели сына его или дочь!